Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.

На высоте около 11 километров над землей в районе центральной Пенсильвании, США, авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение (зона сильного ветра в верхней тропосфере обычно на высоте от 5-7 километров), с помощью которого и развил скорость в 1285 километров в час. Cкорость звука на высоте 11 километров составляет 1062 километра в час.

Воздушный поток позволил самолету достичь скорости в 800 миль в час (1285 километров в час), что на 240 миль в час выше его обычной скорости 561 миля в час (902 километра в час). Однако, как отмечает издание, несмотря на то, что лайнер преодолел скорость звука, его собственная скорость была не так высока: он прибыл в место назначения всего на 48 минут раньше положенного времени.