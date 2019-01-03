Японские специалисты создали самый быстрый поезд

В Японии создали самый быстрый из ныне существующих поезд в мире, разработчики дали ему название ALFA-X. Поезд может развивать колоссальную скорость до 400 километров в час. На данный момент транспорт находится в процессе испытаний.

Сеть скоростных железнодорожных путей в Японии называется «Синкансэн», ее цель состоит в транспортировке пассажиров между большими городами государства. По ней передвигаются высокоскоростные поезда, из-за внешнего вида из стали называть «поезда-пули». Особенности железнодорожного полотна, создают ограничение по скорости. Допускаемая максимальная скорость составляет – 320 километров в час. В будущем японское правительство готовится превысить эти цифры.

Созданный поезд, скоростным пределом которого, по оценкам составляет 400 километров в час, достигает такого результата из-за своей обтекаемой формы. Длина передняя части составляет 22 метра. Кроме обычного тормозного механизма, поезд в будущем будет оснащен «воздушными тормозами». А также специально разработанными амортизаторами для предотвращения колебаний поезда.

На данный момент состав проходит жесткие испытания, которые будут проходить в течение трех лет. Состав будет введен в пользование только к 2030 году из-за трудностей, которые создаст его введение в японскую транспортную структуру.