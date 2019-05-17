В Китае создадут поезд, способный передвигаться со скоростью 600 км/ч

В Китае проходят работы по созданию самого быстрого поезда в мире который способен развивать скорость до 600 километров в час. Этот показатель на 240 километров в час больше чем у существующих на сегодняшний день скоростных поездов, обслуживающих междугородние рейсы, соединяющие Пекин и Шанхай.

По утверждению государственной корпорацией железнодорожного транспорта Китая, данный поезд будет передвигаться не по рельсам, а над рельсами используя специальную технологию магнитной подушки. Исходя их большой скорости поезда, добраться из Пекина в Шанхай будет возможно всего за три с половиной часа, преодолев при этом расстояние в 1380 км.

Компания разрабатывающая поезд пока не указывает точную дату выпуска данного поезда. Эксперты утверждают, что перед вводом его в эксплуатацию понадобится длительное время для проведения соответствующих испытаний.

Технология передвижения поездов на магнитной подушке разрабатывалась десятки лет. Она использует мощные магниты, способные поднять поезд в невесомость над рельсами, таким образом предотвратив трение от колес, а также направить его движение вперед. Помимо скорости положительными качествами будет являться уменьшение шума и вибрации при движении. Также компания разработчик заявляет, что поезд будет более надежный в сравнении со всеми имеющимися уже скоростными поездами.