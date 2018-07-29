Первый водородный поезд запущен в Германии

Поезд, работающий на водородном топливе, начал свой первый маршрут длиной 100 км на севере Германии. Водородные поезда позиционируются как бесшумные и экологичные альтернативные варианты существующим поездам.

Впервые разработка такого поезда была представлена два года назад, на конференции-выставке InnoTrans. Производством поезда занималась компания Alstom, расположенная во Франции.

Управляющий проектом по проектированию и строительству поезда отмечает, что не смотря на значительную разницу в стоимости между дизельными и водородными поездами, вторые способствуют сохранению экологии, поэтому уже сейчас в поставке дизельных поездов заинтересованы и другие страны, помимо Германии. Это Нидерланды, Дания, Норвегия, Италия, Канада и сама Франция.

Топливная система поезда производит электричество при соединении водорода и кислорода, при этом остающиеся после реакции вещества - только вода и пар. Все системы, расположенные на борту поезда, а также электромоторы запитываются от ионно-литиевых батарей, в которых накапливается избыточная энергия.

Известно, что на одном баке водородного топлива поезд может проехать около тысячи километров при максимальной скорости около 140 км / час, что не уступает дизельным поездам.

Церемония торжественного открытия состоялась в городе, в котором расположена станция, заправляющая водородом - Бремерферд. А маршрут поезда проходит между Куксхафенонм, Бремерхафеном, Бремерфердом и Букстехуде.