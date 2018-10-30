Американский секретный «самолёт-пуля» готовят к первому полёту

Этот самолёт способен взлететь с «любого» аэродрома. Его разрабатывали около 10 лет.

Разработкой Celera 500L занималась компания Otto Aviation Group, которая до последнего старалась сохранить в секрете своё «детище». Изобретение, получило второе название - «самолёт-пуля».

Его максимальная скорость - 820 километров в час. Высота подъёма – до 20 км. Расход топлива - четыре литра на 50-70 километров. При этом производительность «пули» примерно в 10 раз выше, чем у других легких бизнес-джетов, которые наделены аналогичными возможностями.

В одном из документов к самолёту говорится, что Celera 500L предназначен только для одного лётчика. Эксплуатационные расходы должны быть намного ниже текущих затрат, при этом полёты должны «проходить» на более высокой системной скорости, чтобы преуспеть в этом коммерческие самолёты. При этом предполагается, что «пуля» будет способна совершать большую дальность полёта с полной загрузкой (пассажиры, багаж), то есть «изделие» должно составить достойную конкуренцию большинству современным бизнес-самолётам.

Добавим, что для создания Celera 500L использовались материалы, обладающие высокой прочностью и лёгкостью. К тому же, каплевидный фюзеляж обеспечит самолёту аэродинамическую эффективность при сохранении большого внутреннего объёма.

В апреле этого года стало известно, что компания арендует помещения в аэропорту Южной Калифорнии, где, по идее, будут проходить первые лётные испытания.



