Данные миллионов пользователей Telegram выложили в Сеть

Файл содержит более 40 млн записей с указанием номеров телефонов, ников и уникальных идентификаторов, как сообщает портал «Код Дурова».

Источники: pixabay.com, flickr.com, freesvg.org

Telegram позиционирует себя как надёжный и безопасный мессенджер. Но даже в нём нашлось одно слабое место, которым воспользовались злоумышленники. Как пишет портал «Код Дурова», в Сеть выложили базу с данными пользователей Telegram. Пресс-служба мессенджера подтвердила утечку.

Файл весом 900 мегабайт появился на одном форуме Даркнета. База содержит более 40 млн записей с указанием номеров телефонов, ников и уникальных идентификаторов, принадлежащих миллионам пользователей. Около 30% из них зарегистрированы в России, а другие 70% - в Иране.

Фото: KOD.RU

Собрать такую базу позволяет встроенная функция импорта контактов при регистрации в мессенджере. По сообщению пресс-службы, полностью исключить возможность такого использования приложения злоумышленниками не способен ни один сервис, позволяющий видеть пользователям в приложении контакты из своей телефонной книги.

В случае с обнаруженной базой в Сети, как говорят в Telegram, порядка 60% слитых данных уже потеряли свою актуальность из-за мер, предпринятых разработчиками в 2019 году. Чтобы исключить возможность сбора данных, разработчики позволили пользователям самим определять, кто может добавлять их в контакты по номеру телефону. Благодаря этому аккаунт «невидим» даже для тех, у кого записан номер пользователя.