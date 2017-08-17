Hyundai привезёт электромобили линейки Genesis в Россию

Представительство компании уже зарегистрировало новые модели.

Конструктивно новые электромобили будут основываться на шасси «обычных» моделей Genesis. Фото: hybridcars.com, autoblog.com

Отечественные патентные органы зарегистрировали ряд наименований для новых моделей корейского бренда. Регистрация является обязательной процедурой перед началом продаж. Вероятно, Hyundai привезет электромобили премиум-линейки Genesis в Россию.

Речь идет о новых торговых марках бренда Genesis — eG90, eGV90, eGV80, eGV70, eG70. Заявки на эти наименования находятся на сайте Федерального института промышленной собственности.

Стоит отметить, что у корейской компании есть все шансы стать лидером премиум-сегмента электромобилей. На данный момент только Daimler оформили документы на поставку электрических кроссоверов Mercedes-Benz EQC.

Первенцем линейки электрических Genesis станет седан eG90, который появится у официальных дилеров в 2021 году. Автомобиль станет «близнецом» флагманской модели G90. В eG90 место бензиновых V6 и V8 займёт электрический привод.

Напомним, по итогам мая рынок автомобилей на электрической тяге в России сократился на 44%. Так, за май было продано лишь 19 электромобилей, половину из которых составили бюджетные Nissan Leaf. Не исключено, что развитая сервисная сеть и разумная ценовая политика позволят корейцам изменить ситуацию на рынке.