В Москве дебютировала российская версия седана Genesis G70

В Москве состоялась официальная презентация седана Genesis G70 для России, который будут предлагать по цене от 1 949 000 до 2 899 000 рублей. Мировая презентация новинки состоялась в рамках автосалона во Франкфурте прошлой осенью.

Для России предусмотрен седан Genesis G70 с бензиновым двигателем объемом два литра, который генерирует 197 и 247 «лошадей». В качестве трансмиссии была предложена коробка-автомат на восемь скоростей.

Новинка доступна в пяти различных комплектациях. Базовая Premier доступна по цене от 1 949 000 рублей, версию Elegance предлагают за 1 999 000 рублей, Advance – 2 249 000 рублей, Supreme – 2 709 000 рублей, а максимальную Sport можно приобрести за 2 899 000 рублей.

Последняя комплектация оснащена блокирующим дифференциалом, адаптивными амортизаторами и тормозами Brembo. В салоне Genesis G70 разместили систему аудио Lexicon и комплекс мультимедиа на восемь дюймов с поддержкой Apple CarPlay / Android Auto и Mirror Link, а также системой голосового управления.

В списке дополнительного оснащения Genesis G70 числится адаптивный круиз-контроль (с автоматическим началом движения и полной остановкой), а также инновационная система, которая следит за усталостью водителя.