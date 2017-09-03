В 2018 году «АвтоВАЗ» откажется от производства седана LADA Priora

В 2018 году «АвтоВАЗ» прекратит выпускать легендарный седан LADA Priora, который останется в истории российского автопрома как самая низка модель. Производство прекратят уже летом следующего года, выпустив 7 тысяч экземпляров.

Стоит отметить, что ранее российский автопроизводитель уже снял с производства LADA Priora в кузове хэтчбэк и универсал. На данный момент в России можно приобрести только седаны в трех различных комплектациях.

Седан LADA Priora получил бензиновые двигатели объемом 1,6 литра мощностью 87 и 106 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагается МКПП на пять скоростей. Бюджетная версия LADA Priora доступна по цене от 399,9 тысячи рублей, а максимальную комплектацию предлагают за 488,9 тысячи рублей.

В списке базовой версии седана LADA Priora числится водительская подушка безопасности, системы ABS, EBD и EBA, стеклоподъемники передних дверей с электроприводом, а также бортовой компьютер.

Максимальная версия LADA Priora оснащена зеркалами с электроприводом, системой подогрева переднего ряда сидений, системой кондиционирования воздуха, центральным замком и оригинальной сигнализацией, а также иммобилайзером, предотвращающим угон.