Huawei презентовала в России флагманский смартфон на 100 тысяч рублей

Европейцам за такой же телефон придется заплатить от 112 тысяч.

В Россию приехал новый флагман от Huawei. Источники: active.shop.by, m.fishki.net

Китайская компания Huawei представила в РФ новый флагманский смартфон P40 Pro+ за 100 тысяч рублей. За эту цену владелец получит устройство с объемом оперативной памяти 8 гигабайт и с портативным запоминающим устройством на 512 гигабайт. Новый флагман Huawei оснастил OLED-экраном с диагональю 6,58 дюйма и узкими обтекаемыми рамками. Разрешение дисплея составляет 2640Х1200 пикселей, а «сердцем» смартфона является восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 990 с поддержкой 5G.

Компания презентовала медиавозможности устройства. Основная фотокамера получила пять модулей. Один из них — стандартный, на 50 мегапикселей. Второй — широкоугольный на 40 мегапикселей. Третий — телеобъектив на 8 мегапикселей с трехкратным увеличением и оптической стабилизацией, четвёртый обеспечивает создание телефото с разрешением в 8 мегапикселей и десятикратным увеличением, а пятый модуль — это объемный датчик глубины ToF. Передняя камера сможет делать снимки с разрешением 32 мегапикселя.

Помимо медиа, телефон обладает дактилосканером, опцией экспресс-зарядки, и аккумулятором ёмкостью 4200 мАч. Вместо популярного для операционной системы Android Google Play, производители зашили в устройство доступ к фирменному магазину Huawei AppGallery. Предзаказы в России будут принимать уже 13 июля.