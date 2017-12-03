Чтобы прекратить спор, мужчина перерезал горло приятелю

В поселке Чегдомын Хабаровского края мужчина перерезал горло приятелю, чтобы прекратить спор.

Накануне вечером двое жителей Хабаровского края отдыхали. Они собрались в квартире 55-летнего мужчины и распивали алкоголь. В ходе разговора завязался спорт. Он протекал бурно и эмоционально. Собутыльники кричали друг на друга.

В какой-то момент один из мужчин не выдержал накала и схватил нож. Им он нанес удар в горло своего оппонента. Таким образом мужчина пожелал прекратить спор.

Убийца 53-х лет был задержан на месте преступления. Как оказалось, он уже был ранее судим за воровство. Спасти его приятеля с перерезанным горлом не удалось. Мужчина скончался в собственной квартире до приезда скорой медпомощи.