В Астраханской области пьяный мотоциклист без прав сбил беременную и ее мужа

В Астраханской области на 18-м километре автодороги «Ниновка - Мумра - Зюзино» пьяный мотоциклист без прав сбил беременную и ее мужа.

Мужчина 28-ми лет передвигался на мотоцикле «Урал». В момент наезда на двух прохожих он находился под воздействие алкоголя. Как установила следственная проверка, транспортное средство не имело госномера. Также оно было не застраховано. У водителя же не оказалось прав на управление мотоциклом.

В результате происшествия пострадала беременная женщина. А также травмы получил ее муж. Пара передвигалась по обочине дороги. После того, как мотоциклист их сбил, мужчина 34-хлет получил множество переломов обеих ног. Женщина 32-х лет отделалась ушибами. Супруги были госпитализированы.

Виновнику аварии в Астраханской области за содеянное грозит 15 суток ареста и штраф.