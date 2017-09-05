В Рио-де-Жанейро, чтобы накормить пациентку, медсестра ввела ей в вену кофе с молоком. Женщина скончалась через несколько часов.

Пенсионерка из Латинской Америки, Пальмерина Рибейро, попала в больницу с воспалением легких.

Доктор медучреждения поручил молодой медсестре Морейре Теллес покормить пациентку. Девушка 23-х лет только третий день проходила свою практику в рамках обучения колледжа для медсестер.

Пенсионерка не могла принимать ищу самостоятельно. Поэтому этим пришлось заняться практикантке. Однако доктор не предполагал, что невинное поручение закончится летальным исходом. Медсестра через катетер на вене ввела кофе с молоком пожилой женщине. У нее тут же начались конвульсии. Врачи немедленно приступили к реанимации больной. Но все усилия были тщетны. Женщина умерла.