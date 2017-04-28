СМИ: Монсеррат Кабалье попала в больницу

Всемирно известная оперная дива вынуждена была пройти курс лечения в одной из клиник Барселоны. Врачи довольны результатом и обещают совсем скоро выписать звездную пациентку домой.

Как сообщают испанские СМИ, у 85-летней Кабалье были проблемы с желчным пузырем. Однако приступ удалось успешно купировать. Певица провела в больнице чуть меньше недели и на днях вернется домой.

Монсеррат Кабалье известна как обладательница уникального оперного голоса и техники, блистающая на лучших оперных сценах мира. В ее репертуаре более 120 партий из классических оперных произведений. Особую славу ей принес совместный альбом с лидером Queen Фредди Меркьюри «Барселона».

Несмотря на преклонный возраст и участившиеся проблемы со здоровьем, Монсеррат Кабалье и сейчас продолжает работать. В этом году звезда выступала в рамках турне, посвященного ее 85-летнему юбилею. В июне она дала концерт в Москве.