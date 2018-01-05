Кабачковую икру с насекомыми продают в Волгограде

Кабачковую икру с неизвестными насекомыми продают в супермаркете Волгограда. Об этом сообщил местный житель.

Вчера мужчина из Волгограда решил приобрести кабачковую икру. В супермаркете он определился с выбором. Однако когда стал искать срок годности, то обнаружил на дне прозрачной банки насекомое. Свою находку он запечатлел на фотокамеру смартфона. Снимок он вложил в Интернет. Также мужчина обратил внимание, что это была не единственная подобная банка с икрой. В некоторых других он также обнаружил насекомых.

Пользователи Сети также не смогли определить вид насекомого из икры. Некоторые посмеялись над ситуацией, назвав находку «чистым белком». А кто-то порекомендовал вернуться и указать сотрудникам магазина на опасные продукты.