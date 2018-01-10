Червивый хлеб продают жителям Тюмени. О некачественном продукте сообщил мужчина в одном из популярных пабликов города в сети «ВКонтакте».

Мужчина сообщил, что купил хлеб в одном из местных магазинов. Однако когда его разрезал, то обнаружил в нем червей. Тюменец сообщил, этот хлеб он приобретал и ранее, но такого никогда не было. Неприятный сюрприз огорчил мужчину. Он сфотографировал червивый хлеб и опубликовал предупреждение о нем в Сети.

Жители Тюмени по-разному отнеслись к новости. Кто-то всерьез обеспокоился, а кто-то предпочел отшутиться. Некоторые утверждали, что еще и не такое находили в продуктах питания: «Мы в хлебе и стекло находили, и куски маленькие кулька».