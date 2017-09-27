Два самолета столкнулись в аэропорту Канады

Два самолета столкнулись в аэропорту канадского города Торонто. Произошло возгорание.

На территории аэропорта Канады столкнулись Boeing 737–800, принадлежащий компании WestJet и лайнер компании Sunwing.

Boeing прилетел в Торонто из Канкуна. Он направлялся к месту, где должна была пройти высадка пассажиров. Их на борту было 168 человек и шесть человек экипажа воздушного судна. Однако в место назначения воздушный транспорт так и не попал. По соседней полосе в это время двигался лайнер, покидавший стоянку. Он был пуст.

Приблизившись на расстояние, которое оказалось оасным, самолет компании WestJet задел крылом хвостовую часть двигавшегося на встречу лайнера. В результате авиатранспорт компании Sunwing загорелся. Прибывшие на место ЧП спасательные службы ликвидировали опасность. Спасательные мероприятия затрудняли погодные условия. На территории Канады установились сильные морозы. Никто из людей не пострадал. Виновные в произошедшем столкновении устанавливаются.