Тонну кокаиновых ананасов изъяли в Испании

Тонну кокаиновых ананасов изъяли полицейские в Испании. О проведении крупной операции сообщает Reuters.

Совместными усилиями полицейских Испании и Португалии была задержана и изъята крупная партия наркотиков. Кокаин был спрятан в ананасах.

Расследование двух стран началось еще в апреле 2017 года. Сотрудничество принесло свои плоды. Только за последние два месяца было проведено две крупные операции о поимке наркоторговцев.

Кроме того, что полицейские изъяли в Испании почти тонну кокаиновых ананасов, была еще обнаружена лаборатория, где в наркотическое вещество добавлялись примеси.

В декабре в городе Малага (Испания) уже была изъята крупная партия кокаина. Он также был спрятан в ананасах. Его количество составило 960 кг. Тогда задержали 11 человек.

Наркобизнес очень развит в регионе. Именно через Испанию ввозят большое количество наркотиков в страны Европы из Южной Америки. Поэтому для более эффективной борьбы с незаконным бизнесом полицейские силы стран объединяются.