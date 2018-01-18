В Китае изъяли 1,3 тонны кокаина

В Китае правоохранительные органы задержали 10 наркоторговцев, у которых изъяли 1,3 тонны кокаина. С 1943 года это самая большая партия.

Это случилось в городе Шэньчжэнь. Сами наркотические вещества были привезены из Латинской Америки. Из какой страны привезен «товар» неизвестно, как и то, на продажу в Китае ли все это было. Общая сумма изъятых наркотиков составляет около 160 миллионов долларов.

В результате расследования задержали 10 человек. Сейчас полиция продолжает уточнять детали дела.