В Китае изъяли 300 поддельных футбольных мячей с символикой ЧМ-2018

В Китае таможенная служба изъяла партию из 300 поддельных футбольных мячей с символикой ЧМ-2018.

В таможне заявили, что оглашалось о том, что в Китай отправлялись мячи без символики, однако при проверке она уже была. По низкому качеству и дешевой упаковке можно понять, что товар поддельный.

Работники таможни добавили, что авторские права на печать, нанесенную на мячи, принадлежат компании Adidas. Так же эта подделка нарушает и права FIFA на товарный знак.

Виновные в экспорте поддельных мячей заплатят штраф.

Напомним, что Чемпионат Мира по футболу пройдет летом 2018 года в 11 городах России.