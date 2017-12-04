Подростков в США обвинили в гибели 500 тысяч пчел. Их задержали 17 января в штате Айова.

Двое подростков, которым по данным следствия 12 и 13 лет, тайно пробрались на пасеку в Су-Сити в декабре 2017 года. Имена подозреваемых не называются. Там они перевернули все ульи. От этого все пчелы погибли от переохлаждения.

Владелец пасеки «Мед с дикого холма» Джастин Энгельхардт сообщил, что всего погибло около 500 тысяч пчел. «Мы уничтожены», — заявил фермер. Разрушили абсолютно все постройки.

Чтобы восстановить нанесенный ущерб предприятию необходимо собрать 60 тысяч долларов. Друг Джастина Энгельхардта помог открыть краудфандинговый счет. Сейчас уже собрана половина необходимых денежных средств.

Подростков, обвиняемых в гибели пчел, могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет. А также их могут обязать выплатить штраф.

К слову, судить по статье «нанесение вреда объектам для разведения сельскохозяйственных животных» в штате будут впервые. Она появилась еще в 1991 году. Однако до сих пор ни разу не применялась на практике в штате США.