Британка заблокировала движение 4 линии метро, пытаясь найти телефон. Инцидент случился на станции Aldgate East в Лондоне.

Две британки стояли на платформе станции метро. У одной из них упал на железнодорожные пути телефон. Сначала женщины обратились за помощью к работниками станции. Но получили отказ.

Тогда смелая жительница Лондона самостоятельно спустилась на рельсы в поисках утраченного телефона. Ее подруга побежала в тоннель, чтобы попробовать найти гаджет там.

За происходящим наблюдали десятки пассажиров. Они успели снять происходящее на камеры. Хотя и были возмущены поступком женщин.

Чтобы предотвратить появление жертв, пришлось остановить работу четырех линий метро.

Прибывшие полицейские задержали нарушительниц порядка. Они также выразили свои сомнения по поводу психического здоровья британок. Удалось ли им найти телефон, остается неизвестным.