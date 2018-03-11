От паводка в Алтайском крае погибло двое пожилых

Оттаявшие льдины стали причиной затопления сел в Петропавловском крае. Паводок отрезал население от средств связи и оставил без электричества.

В селе Антоньевка Петропавловского района паводок. Село отрезано от электричества, сотрудники не могут добраться к некоторым домам и оказать помощь. Как сообщается, жертвами паводка уже стали 2 человека. Погибшими оказались двое пожилых мужчин. Один из них уже был эвакуирован, однако, решил вернуться домой. Другой не справился с потоком воды и был вынесен течением в реку.

Очевидцы утверждают, что льдины поплыли еще 24 марта, разрушая все на своем пути. 26 марта затопило посёлок Антоньевка, потом Соловьиху и Камышенку. Шесть сёл, расположенных возле реки Ануй, до сих пор остаются затопленными.

Спасатели продолжают оказывать помощь местному населению, чьи дома оказались затоплены.

Потепления пока не наблюдается. Выпавшие осадки могут поспособствовать еще большему подъему уровня воды. Есть опасность затопления трассы «Алейск-Чарышское», еще немного и вода окажется на проезжей части