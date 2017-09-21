После Филадельфии Boening 737 будет подвергнут серьезным проверкам

Самый используемый в мире самолет снова попадает под проверки. У Boening 737 возможен заводской дефект двигателя.

Данные опасения пока относятся только к тем самолетам Boening-737, на которых установлен двигатель с модификацией CFM56-7B. Уточняется, что двигатель должен был пройти на момент проверки более 30 тыс. циклов взлетов и посадок. После инцидента в Филадельфии, который произошел 17 апреля, необходимо исследовать 681 двигатель, на самолетах, которые работают по всему миру. Данная процедура должна быть завершена в период 20 дней.

Напомним, 17 апреля Boeing 737-700 совершавший рейс Даллас – Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за взрыва двигателя во время полета. Обломками от взрыва был поврежден иллюминатор, что повлекло за собой разгерметизацию салона, а также чуть не привело к потере человека за бортом авиалайнера. К счастью, женщину успели схватить и втащить обратно в самолет.

Во время инцидента погиб один человек, а еще семеро пострадали. Это была первая с 2009 года гибель пассажира на борту авиалайнера Boeing 737-700.

Boeing 737-700 вошел в коммерческую эксплуатацию в 1968 году.