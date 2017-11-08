25 апреля в Москве женщина умерла из-за ринопластики. Правоохранительные органы разбираются в причинах.

Сообщается, что у женщины был диагноз атипичный гемолитико-уремический синдром. Так называют проблемы с мелкими кровеносными сосудами. Тем не менее 12 апреля ей провели операцию по ринопластике. Во время процесса состояние пациентки начало ухудшаться. Она умерла на хирургическом столе.

Сейчас следователи разбираются в причине смерти пациентки.

Напомним, в Перми так же произошел инцидент из-за хирургической операции. Молодая девушка решила сделать коррекцию груди. С этой целью она обратилась в одну из частных клиник. Однако тогда, когда она очнулась после операции, то у нее в области ноги был ожег третей степени, оставленный хирургом по неосторожности коагулятором. Теперь жертва ситуации требует от клиники возмещения компенсации за моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей.