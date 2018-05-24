Пластическая операция привела к смерти пациентки в Хабаровске

Операция по коррекции груди стала причиной смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Операцию провели в июле этого года в одной из местных клиник города Хабаровска. Впоследствии женщине стало значительно хуже, поэтому ее перевели в реанимационное отделение. В течение следующих трех дней ей пытались оказать экстренную помощь, но спасти, к сожалению, не удалось.

В настоящее время следственным комитетом были изъяты документы из клиники и назначены экспертизы, которые могут помочь в расследовании. Сообщается, что окончательная причина смерти на текущий момент не установлена.

В мае в результате пластической операции в клинике Москвы скончалась 51-летняя гражданка Америки. Хирурги провели несколько операций одновременно, что привело к геморрагическому шоку у женщины и нарушению свертываемости крови. Через три дня пациентка умерла.

К сожалению, подобные случаи не редкость в практике клиник пластической хирургии.