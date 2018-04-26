Названа причина смерти трех пациенток московских пластических хирургов

Пациентки московской частной клиники пластической хирургии скончались от инфекции – об этом журналистам рассказал Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора.

По его словам, сейчас специалисты устанавливают источник инфицирования. В частности, проводится экспертиза лекарств, которые использовались в клинике. Поскольку она длится не менее 40 дней, результаты станут известны позже.

Напомним, в апреле этого года в Москве в одной из частных клиник прямо на операционном столе скончалась женщина, которой делали пластику груди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших смерть по неосторожности. Позже появилась информация еще о двух летальных случаях в той же клинике. Следователи изъяли из медицинского учреждения документацию и назначили экспертизы, которые должны были установить причины смерти потерпевших.