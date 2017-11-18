В Иркутске росгвардейцы вытащили из горящего дома 4 человек

В Иркутске наряд вневедомственной охраны самостоятельно справился с огнем и спас на пожаре четырех человек.

Как сообщают СМИ, прапорщики Росгвардии Андрей Мищук и Александр Лисин патрулировали свой район, когда услышали крики и увидели дым в окнах частного дома. Гвардейцы вызвали на место происшествия экстренные службы, но не стали дожидаться прибытия пожарных. Стало понятно, что люди, которые находились в горящем доме, требуют немедленной помощи.

Прапорщики забрались в горящий дом через окно и сумели вытащить из огня четырех людей. Трое из пострадавших, скорее всего, были пьяны. А вот четвертый оказался инвалидом, который фактически был обездвижен и не смог бы выбраться самостоятельно. После того, как люди были спасены, сотрудники охраны принялись тушить загоревшуюся мебель. К приезду пожарных очаг возгорания был практически потушен.