В Татарстане погибли парашютисты, столкнувшись в воздухе

В Татарстане двое опытных парашютистов скончались после неудачного выполнения упражнения в воздухе. Следственный комитет пока что не принял решение по обстоятельствам инцидента.

ЧП произошло днем 19 мая. Во время выполнения свободных прыжков с высоты 4,6 километра спортсмены – парашютисты аэроклуба «Мензелинск» должны были выполнить упражнение, а затем раскрыть купола, не долетая до земли около полутора километров. Один спортсмен из группы влетел в раскрытый купол другого. В результате столкновения оба мужчины потеряли сознание. Во время жесткого приземления они получили серьезные травмы. Один из пострадавших скончался в «скорой помощи». Другого медики успели доставить в больницу. Однако реанимационные мероприятия не дали результатов. Спустя несколько часов второй парашютист тоже скончался.

В аэроклубе рассказали, что погибшие спортсмены – опытные парашютисты, имели за плечами более шести сотен прыжков. Одному из погибших было 48, другому 34. Они приехали в клуб из Набережных Челнов и Казани.

Что именно стало причиной фатального столкновения, выясняется в ходе проверки, которую начало региональное управление следственного комитета. Свою внутреннюю проверку также проводит и клуб.