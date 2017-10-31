Сутки после взрыва: что сейчас происходит в пермской пятиэтажке

23 мая в Перми в жилом доме по улице Свиязева произошел взрыв газа, в результате чего пострадали четыре человека. На данный момент квартиры проверяются инспекцией, а от пожара были повреждены еще несколько квартир.

Пользователи Сети продолжают рассказывать о том, что происходит с домом уже после взрыва. На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что в результате взрыва и пожара пострадали соседние квартиры. ОТ огня пострадали балконы на втором и третьем этажах, сгорели рамы и вылетели стёкла. Само место происшествия оцеплено сигнальной лентой.

Также известно, что квартиры проверялись инспекторами госжилнадзора. Они рассмотрят договоры с газовыми службами на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание. Им удалось выяснить, что утечек газа не происходило, а в квартире, в которой произошел взрыв, не было установлено газовых баллонов.

В Сети рассказали о том, что в результате происшествия пострадали стены, что может стать причиной дальнейшего разрушения подъезда.