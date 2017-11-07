Пожар на свалке «Часцы» в Подмосковье ликвидировали

Горение на закрытом мусорном полигоне «Часцы» в Подмосковье ликвидировано. Сейчас продолжается борьба с тлением, сообщили в местном муниципалитете.

Пожар на мусорной свалке в Одинцовском районе, которая расположена примерно на 49 километре Можайского шоссе, был зафиксирован около 6 часов утра. По данным главы муниципалитета Андрея Иванова, возгорание охватило площадь в один гектар. К борьбе с огнем подключали пожарный вертолет, который сбросил на очаг возгорания около 100 тонн воды.

Сейчас пожарные и специалисты инженерных сил борются с очагами тления. На данном этапе заливать свалку уже нецелесообразно, считают специалисты, поскольку это может вызвать сильное задымление, но не затушить мусор, тлеющий в глубине слоя. Также участник тушения пересыпают мусорные пласты землей, чтобы прекратить его тление. Работы могут продолжиться несколько дней, угрозы для жителей расположенных по соседству домов нет.

Основной причиной ЧП считают человеческий фактор. Предполагается, что, хотя полигон давно закрыт, а его территория охранялась, туда все-таки могли периодически привозить новые партии мусора. Кроме того, будет проверено, насколько на объекте соблюдались установленные правила его эксплуатации.