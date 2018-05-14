В Гватемале объявлен трехдневный траур по жертвам извержения Фуэго

Президент Гватемалы Джимми Моралес своим указом огласил трехдневный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго, в результате которого не менее 25 человек погибли.

Извержение одного из самых крупных и самого активного вулкана на территории страны началось в воскресенье и продолжалось более 16 часов. Вулканологи объявили, что сейчас активность исполина пошла на спад. Однако за время активной вулканической деятельности Фуэго затронул территорию проживания более чем 1,7 миллионов человек. По данным центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий, из-за извержения в трех провинциях объявили чрезвычайное положение, эвакуировали более 3 тысяч человек. И все же не менее 25 человек, в том числе трое детей, погибли. Около 300 местных жителей ранены либо получили ожоги. Более всего пострадали населенные пункты Родео, Алотенанго и Сан Мигель лос Лотес.

Поскольку вулкан находится всего в нескольких десятках километров от одноименной столицы страны, в связи с извержением международный аэропорт Ла-Аурора был закрыт.

Местные власти предупреждают население, что в самое ближайшее время со склонов Фуэго сойдут селевые потоки, несущие в себе вулканический пепел и остывшую лаву. Именно такой сель вчера разрушил Сан Мигель лос Лотес. Теперь возможны разрушения и в других деревнях и поселках.