«Победа» уволила пилотов, которые собирались пьяными вылететь в рейс

Андрей Калмыков заявил, что компания не смогла уволить пьяных пилотов по статье из-за процедурных нарушений, но будет инициировать законодательные изменения за пьянство для работников отрасли.

Генеральный директор «Победы» рассказал, что авиакомпания уволила по соглашению сторон двух пилотов, которых уличили в пьянстве. 26 мая в Сургуте во время медицинского освидетельствования экипажа рейса «Сургут- Махачкала» выяснилось, что два пилота употребляли спиртное. Они были немедленно отстранены от полета, а самолет вылетел в рейс с другим экипажем компании.

По словам Калмыкова, проштрафившихся пилотов не смогли уволить по статье потому, что в аэропорту Сургута был нарушен порядок проведения медосмотра. Поэтому основанием для увольнения стало соглашение сторон. При этом руководитель «Победы» отметил, что в компании «абсолютно нулевая толерантность» даже к тем сотрудникам, кто употребляет спиртное вне работы.

Сейчас закон не предусматривает лишения летной лицензии за подобные нарушения, добавил Андрей Калмыков. Поэтому компания планирует поднять вопрос об ужесточении ответственности за распитие спиртного работниками отрасли.