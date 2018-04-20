В Москве задержан полковник МВД, который собирался стать начальником регионального МВД за 2 миллиона долларов

В Москве по подозрению в даче взятки в 2 миллиона долларов задержали полковника полиции из Дагестана. По данным СМИ, эта сумма должна была купить для полковника должность начальника МВД этой республики.

Задержанный Магомед Хизриев возглавлял в дагестанской полиции оперативно-следственную часть собственной безопасности. По версии следствия, полковник собирался передать деньги через нескольких посредников кому-то из должностных лиц главка СБ в МВД России –эта структура согласовывает все кадровые назначения на высокие посты в ведомстве.

Полковника Хизриева задержали оперативники собственной безопасности МВД и ФСБ в одном из зданий ГУ собственной безопасности. Сопротивления он не оказывал, позже полковника доставили в следственный комитет. В отношении него уже возбудили уголовное дело за дачу взятки в особо крупных размерах.

Заметим, что вчера появилось официальное сообщение о том, что президент продлил на год контракт нынешнего главы МВД Дагестана генерал-лейтенанта Магомедова, которому исполнился 61 год.