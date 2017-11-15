В Хабаровском крае на клубничной плантации джипом уничтожили ягоду на миллион рублей

В Хабаровском крае из-за земельного спора погибла клубника на миллион – именно в такую сумму оценила ущерб хозяйка плантации.

Театром земельных «военных действий» стал 1 гектар земли неподалеку от села Красноречинское в пригороде Хабаровска. Вопрос о том, законно ли возделывается эта земля, сейчас решается в суде. А пока женщина - фермер разбила там клубничную плантацию. Хозяин земли, уверенный в незаконности захвата его собственности, пошел на радикальные меры – заехал на клубничное поле на джипе, да еще привязал к нему сзади огромное тракторное колесо. С таким грозным «оружием» мужчина и проехался по грядкам. В результате примерно треть кустов и урожая, а также оборудование плантации были уничтожены. По оценкам фермера, ее ущерб достигает миллиона рублей.

Фермер уверена, что ее обидчик пошел на крайние меры, поскольку проигрывает судебную тяжбу. Сейчас потерпевшая написала заявление о происшедшем в полицию – там и будут разбираться, кто, кому и сколько должен за погубленную клубнику.