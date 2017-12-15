СМИ: информатор WADA Григорий Родченков пытался свести счеты с жизнью

Григорий Родченков пытался совершить самоубийство, но остался жив. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Александра Ионова - вице-президента национального отделения Международного комитета защиты прав человека.

Инцидент якобы имел место 19 июня, но американские спецслужбы старательно замалчивают его. Родченкова, экс-директора Московской антидопинговой лаборатории нашли сотрудники Федерального бюро расследований в квартире, которую спецслужбы снимают для него в Вашингтоне. В помещении были найдены пустые бутылки из-под крепкого спиртного и 6 упаковок от сильнодействующих транквилизаторов. Позже информатора WADA отправили в психоневрологическую клинику.

По словам Ионова, эту информацию комитет получил от своих коллег из США. Он также высказался по поводу возможной причины попытки суицида беглого россиянина. Родченков, который находился в центре антидопингового скандала, испытывает огромное давление со стороны американских спецслужб, заставляющих его свидетельствовать против России. «Видимо, у него сдали нервы», - приводят слова Ионова СМИ.

В 2016 году в отношении Григория Родченкова в России возбудили уголовное дело по факту злоупотребления своими полномочиями. Он находится в розыске.

В апреле этого года на слушаниях CAS (спортивного арбитражного суда) Родченков отказался от части выдвинутых им ранее обвинений в употреблении допинга российскими спортсменами.