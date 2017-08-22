Инкассаторская машина столкнулась с верблюдом недалеко от Тулы

В Тульской области на автодороге «Дон», соединяющей Тулу с Новомосковском утром 18 июля замечен верблюд.

По словам очевидцев, он самостоятельно бродил по трассе, а когда его пытались поймать, спрятался в зарослях борщевика.

По данным сотрудникам МВД, верблюд принадлежит Новомосковскому передвижному цирку. По невнимательности обслуживающего персонала, при перевозке он выпал из фургона и хаотично ходил по автодороге, пересекая сплошные полосы и создавая помехи встречному движению.

Это привело к столкновению служебной инкассаторской машины и двух легковых авто. В результате получены только незначительные повреждения транспорта - люди отделались небольшим испугом.

Верблюд за все проведенное на свободе время также не пострадал. Сейчас он успешно пойман и возвращен обратно владельцам.

Более опасный побег из передвижного цирка совершил тигр в Париже, в ноябре 2017 года. Работникам цирка удалось поймать его уже на значительном расстоянии от места побега, незадолго до того, как он дошел до городского парка, в котором всегда гуляет много родителей с детьми.