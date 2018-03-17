Американца, случайно заплывшего на Чукотку, отправили восстанавливаться в больницу

Американский гражданин, который после двухнедельного путешествия по морю случайно оказался у берегов Чукотки, отправлен в больницу для реабилитации. Его состояние врачи называют удовлетворительным.

Джон Мартин, живущий на Аляске, около двух недель назад отправился в одноместной лодке путешествовать по Юкону. В конце сплава он решил выйти в море, но из-за непогоды не справился с навигацией и заблудился. 1 августа мужчину нашли российские пограничники неподалеку от мыса Ньямби на Чукотке. При себе американский гражданин имел только водительские права. В лодке нашли карту и компас, однако оказалось, что плавсредство не оборудовано системой спутниковой навигации.

Пока лодку носило по морю, Мартин был вынужден ограничить свой рацион лишь юколой (вяленым мясом) и соком. Поэтому сейчас путешественника доставили в окружную больницу, поскольку ему необходимо пройти курс реабилитации, чтобы восстановить здоровье после экстремального плавания.

О происшествии и состоянии американского гражданина российские власти уже поставили в известность генконсульство США во Владивостоке.