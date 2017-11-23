Мужчину доставили в больницу после встречи с тигром

16 февраля в таёжном лесу (Приморского края) тигр напал на мужчину. Подверженного нападению, потерпевшего, доставили в больницу с повреждёнными верхними конечностями и обширными ранами на лице.

Напавший на человека, тигр, в свою очередь сильно не пострадал, сообщает ген. директор центра Сергей Арамилев. В связи с сложившейся ситуацией Арамилев надеется на скорейшее раскрытие подробностей по данному делу. «Без причины зверь нападать не стал бы, поскольку потерпевший находился в лесу не на прогулке и грибы не собирал» сообщил ген. директор.

Со слов пострадавшего «зверь напал неожиданно, когда тот находился в таёжном лесу». По факту нападения введётся расследование.