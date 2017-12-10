В Приморье эвакуировано 8 туристов, оказавшихся отрезанных от суши в результате циклона

В результате поднятия уровня воды в реке люди оказались в опасной ситуации.

Рано утром 5 августа на пульт филиала МЧС города Находки поступил вызов от женщины. По ее словам, недалеко от села Сергеевка за ночь резко поднялся и продолжает подниматься уровень воды в реке - несколько человек рискуют остаться отрезанными от суши.

В результате прибывшие спасатели эвакуировали 8 человек, среди которых было четыре ребенка. Также были перемещены на сушу три автомобиля.

В конце лета в Приморском крае наблюдаются максимально быстрые подъемы уровня рек, от 0,6 до 1,2 метров.

24 июля этого года стало известно о четверых утонувших в реке в Пожарском районе Приморского края. Двое мужчин и две женщины отправились в тайгу за дикой ягодой на микроавтобусе. Ночью, когда они спали в автомобиле, резко поднялся уровень воды в рядом расположенной реке. В результате микроавтобус оказался в воде и начал тонуть. Проснувшиеся люди не успели сориентироваться и попытаться выплыть из него.