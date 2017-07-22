Мужчине оторвало голову, но он выжил

После ДТП 22-летний Брук Мейстер из штата Индиана, США, буквально остался без головы. Но не смотря на это он выжил и уже идет на поправку.

В результате аварии череп молодого человека полностью отделился от позвоночника, а голова осталась держаться только с помощью кожи, сосудов и нервных окончаний. Случилось, так называемое, внутреннее обезглавливание.

Случай был настолько тяжелый, что изначально врачи даже не пытались спасать парня. Но по истечению максимального срока, который ему отвели на остаток жизни, организм молодого человека продолжал функционировать, и врачи решились на сложнейшую операцию. В шее были размещены специальные пластины, винты и стержни, которые искусственно прикрепили череп парня к его позвоночнику.

Сейчас Мейстер проходит курс реабилитации, его мышцы срастаются заново. Недавно у него стало получаться немного двигать «заново собранной» шеей.

Авария произошла в январе этого года, за рулем авто находился приятель Брука. При заносе автомобиля на скользкой трассе, он сошел на обочину. Парень вылетел через лобовое стекло, и почти сразу хотел встать, но друг оставил его лежать до приезда скорой.

Известно, что в детстве Брук смог побороть рак мозга.