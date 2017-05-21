Джип упал с обрыва в Крыму - есть жертвы

Минувшей ночью в Республике Крым, по дороге в поселок Приветное, внедорожный автомобиль сошел ща пределы трассы и ушел в ущелье глубиной около 150 м.

Автомобиль двигался по трассе около 5 утра по местному времени, когда на одном из поворотов его занесло и он буквально собрался в обрыв. Сообщается о трех погибших, еще двое доставлено в больницу в тяжелом состоянии. Причины аварии в настоящее время выясняются. Но уже сейчас известно, что участок дороги, по которому двигался джип, асфальтирован не полностью, а опасные места не огорожены леерами, что делает его заведомо непригодным для перемещения авто.

Известно, что приветнинское шоссе проходит вдоль глубоких ущелий горы, покрытых лесами, и по своему виду напоминает дороги кавказских гор. Зимой эту трассу нередко полностью перекрывают из-за высочайшего риска ДТП.

8 августа ДТП с участием автоцистерны произошло на Керченском мосту. Около 11 утра легковой автомобиль наехал на припаркованное транспортное средство, занимающееся обслуживанием дорог. В результате травмы получили два человека, находящихся в легковом авто Chevrolet.

По информации министра ЧС Республики Крым, с начала 2018 года в дорожных происшествиях пострадало не менее 600 человек.