На Русском острове Владивостока посеяли коноплю

В отношении жителя Владивостока заведено уголовное дело за незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества.

Осенью прошлого года молодой человек собрал семена дикорастущей конопли, а весной этого года засеял ими часть лесного массива на острове Русском. Все это время он «ухаживал» за посадками: регулярно пропалывал и проверял уровень их созревания. В одно из таких «посещений», мужчина был встречен сотрудниками полиции, которые на тот момент уничтожили около 130 конопляных кустов.

В настоящее время уголовное дело в отношении молодого человека рассматривается судом Фрунзенского района города Владивостока.

Весной этого года полицией города Омск было задержано двое мужчин 33 лет, которые сами занимались приготовлением синтетического наркотика-амфетамина. В результате проведенного расследования, правоохранительными органами было выяснено, что молодые люди закупали через интернет необходимые ингредиенты, смешивают их, а затем расфасованное по пакетам готовое вещество сбывали так же через интернет. Причем передавали его не лично в руки, а сообщали покупателям место, где они смогут найти пакеты. Именно во время закладки очередного пакета, они и были задержаны.