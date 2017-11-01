В результате тройной атаки боевиков в Грозном ранены как минимум трое полицейских

СМИ сообщают, что сегодня в столице Чечни произошло сразу несколько нападений на полицейских, в результате которых есть пострадавшие, а несколько боевиков ликвидированы.

Вначале стало известно о том, что сегодня днем боевик швырнул взрывное устройство в помещение поста ГИБДД, однако взрывчатка не сработала. Тогда преступник сбил трех инспекторов, которые оказались у него на пути. Позже боевика остановили и ликвидировали. СМИ сообщают, что с ним в машине находился подросток, который мог быть использован как живой щит. Он также скончался.

Также стало известно о том, что два нападения произошли в городе Шали. Там ликвидировали двух боевиков, которые с ножами напали на полицейских в участке. Третий инцидент также произошел в Шали. Как и в Грозном, на выезде из города террорист подорвал взрывчатку у полицейского поста. СМИ сообщают, что в результате полицейские серьезно не пострадали, а боевик погиб.