Силовики ликвидировали боевика и продолжают спецоперацию в Ингушетии

Точное количество боевиков, заблокированных в частном доме в Ингушетии, пока не известно. Силовики Национального антитеррористического комитета продолжают спецоперацию.

Источники сообщили СМИ, что двух боевиков сегодня утром заблокировали в одном из частных домов в Назрани. Бандиты оказывали вооруженное сопротивление, во время перестрелки один из них был убит.

Позже источник сообщил, что в доме находится больше боевиков, чем предполагалось раньше. Кроме того, с ними находится женщина, однако кто она, соучастница или заложница, правоохранителям пока не известно. Вокруг дома продолжается перестрелка.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Дагестане был ликвидирован боевик, который принадлежал к группировке Шамиля Алиева. Он также оказал вооруженное сопротивление. После завершения операции у него изъяли гранату и автомат с патронами.