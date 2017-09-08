Названа вероятная причина стрельбы у колледжа в Назрани

Причиной стрельбы у политехнического колледжа в Назрани в Ингушетии могла стать личная неприязнь участников конфликта. В самом учебном заведении происшедшее назвали «домашними разборками».

В региональном МВД журналистам подтвердили факт стрельбы. По сведениям полиции, сегодня утром неподалеку от здания политехнического колледжа не установленный пока человек несколько раз выстрелил в прохожих из легкового автомобиля. При этом пострадали два молодых человека 19-ти и 21 года. Предположительно злоумышленник воспользовался травматическим оружием. Раненых доставили в больницу, их жизнь вне опасности.

В колледже уточнили, что один из пострадавших шел на занятия, другой – случайный прохожий. А само происшествие охарактеризовали как домашние разборки, которые устроили приехавшие из горного села люди.

В полиции также сообщили, что сейчас устанавливается личность стрелявшего и принимаются меры к его задержанию.