Козы на два часа заблокировали поезда метро в Нью-Йорке

Сейчас сотрудники метрополитена вместе с полицейскими пытаются выяснить, откуда взялись животные на рельсах.

О том, что движение по одной из веток подземки в Большом Яблоке заблокировано козами, метрополитен города сообщил на своей страничке в Twitter. Две козы забрели неизвестно откуда на открытый участок дороги в Бруклине и упорно не желали уходить в сторону от контактного провода. Чтобы справиться со строптивыми животными, полицейским пришлось попотеть. В конце концов было решено использовать транквилизаторы для «обезвреживания» нарушителей движения.

Все время, пока продолжался отлов коз, поезда ходили в обход бруклинского участка. Движение удалось возобновить лишь спустя пару часов.

В метрополитене охарактеризовали инцидент как «что-то новенькое» - козы на рельсах подземки оказались в Нью-Йорке впервые. Зато СМИ рассказывают, что бывали случаи, когда «прогуляться» по Бруклину приходили коровы – они убегали со скотобоен, расположенных неподалеку.