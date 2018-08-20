Четырехметровые волны ожидаются в Приморском крае в пятницу

Сегодня вечером жители прибрежных районов Приморского края были предупреждены МЧС о том, что в заливе Петра Великого ожидается высокая волна, до 4 метров.

Причина набора такой высоты - два тайфуна, которые движутся на Приморье и ожидаются в пятницу и субботу, 24.08-25.08 - Соулик и Симорон. Шторм начнет бушевать уже вечером в пятницу, а в субботу, вместе с понижением температуры ожидаются сильные осадки. Также вдоль побережья ожидается значительный подьем уровня воды. Явление четырехметровых волн может сохраниться до суток, сопровождаясь сильным порывистым ветром.

Спасатели рекомендуют отменить все запланированные водные экскурсии и мероприятия, а владельцам малометражных морских судов воздержаться от выходов в море, параллельно укрепив свой транспорт и причальные сооружения.

Кроме этого отдыхающим не рекомендуется отплывать далеко от берега. Сегодня в поселке Волчанец двоих взрослых мужчин унесло в море на расстояние около 120 метров. Самостоятельно выбраться у них не получалось. На место прибыли спасатели, которые с помощью круга и троса вытащили мужчин на берег. Никто из них не пострадал.