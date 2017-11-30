Тропический шторм YAGI, вышедший на Приморье, стал причиной смены курса судов

Суда, проходящие недалеко от берегов Приморского края, массово меняют курс и скрываются в более безопасных местах.

По данным синоптиков, уже 14 августа вихрь может войти в Японское море, в результате чего обострит находящийся там атмосферный фронт, что приведет к обильным ливневым дождям.

По второй версии, шторм 13 августа достигнет побережья Китая. На континенте он начнет заполняться и ко вторнику подойдет к границе Приморского края, что также вызовет значительные осадки, с одновременным увеличением порывов ветра.

Так или иначе, по данным морских карт, шторм действительно движется в сторону края, и уже сейчас суда уходят в более закрытые от него места.

МЧС призывает во время тайфуна быть предельно осторожными и по возможности не выходить из зданий. Купание и выход в море на маломерных судах в подобных погодных условиях опасны для жизни и категорически запрещены.

10 августа во время шторма в Грузии в море унесло российского туриста. Инцидент произошел на побережье города Поти. В настоящее время из-за нового шторма поиски мужчины приостановлены.