Новый супер-тайфун ждут в Приморском крае

Тайфун «Kong-Rey» движется к Приморью. Известно, что двадцать пятый по счету тайфун в этом сезоне подойдет к берегам Приморского края ориентировочно уже в это воскресенье.

В настоящее время тайфун находиться в районе Тайваня, смещаясь на северо-запад к острову. Далее он переместится к Корейскому проливу и возьмет курс на Приморье, куда подойдет 7 октября уже в виде циклона.

Согласно прогнозам, будет задета юго-восточная и восточная части края. Интенсивные осадки 20-50 мм продлятся в течение 6 часов. Кроме этого тайфун имеет достаточно высокую скорость своего перемещения, около ста километров в час, что вызовет штормовой ветер и высокие волны.

Бушующий в Японии тайфун «Трами» захватил практически всю страну от города Окинава до острова Хонсю. В настоящее время известно о двух погибших и двух пропавших без вести, а также более ста пострадавших. Порывы ветра составляют около 160 км в час, 500 тысяч домов в окрестностях Токио остались без электричества. Из-за угрозы оползней и наводнений, власти распорядились эвакуировать около 4 миллионов человек. Известно, что из-за этого же тайфуна отменены все вечерние авиарейсы между Южно-Сахалинском и островом Парамушир. Вылеты на остров Итуруп остались без изменений.